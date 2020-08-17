Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании правоохранителями - СК

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет продолжает работу по установлению объективных обстоятельств противоправных действий во время массовых беспорядков, сообщили БЕЛТА в СК.

На сегодняшний день в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры).

Кроме того, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания.

"Всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка. При наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования", - сказали в СК.-0-