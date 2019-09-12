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Общество
12 сентября 2019, 16:00

Более 600 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года

Фото из архива
Фото из архива

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Первые возгорания в лесном фонде в этом году были зафиксированы еще во второй декаде марта - этому способствовала ранняя весна. Значительно усугубилась ситуация в апреле и мае. В отдельные дни в стране происходило до 50 случаев возгорания в лесном фонде. Всего с начала года зафиксировано уже более 600 лесных пожаров. Большинство из них, благодаря своевременному обнаружению, удалось ликвидировать еще на ранней стадии. Однако были и иные случаи: все наслышаны, к примеру, о трансграничном пожаре в Полесском лесхозе, который буквально за несколько дней уничтожил тысячи гектаров леса", - сказали в пресс-службе.

Для ликвидации лесных пожаров в системе Минлесхоза задействованы 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, свыше 1,8 тыс. мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 630 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 550 оборудованы средствами видеонаблюдения. "До конца этого года будут установлены еще 25 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, 42 системы видеонаблюдения. Наша задача - к 2021 году завершить создание системы охраны лесов от пожаров дистанционными методами", - отметили в пресс-службе.

Запрет на посещение лесов действует в 23 районах Беларуси. Ограничения распространяются на большую часть территории Гомельской области (кроме Рогачевского, Жлобинского и Октябрьского районов), на три района Могилевской (Краснопольский, Костюковичский и Хотимский) и на два Брестской (Лунинецкий и Столинский). На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе (http://www.mlh.by/maps/map.php). Карта оперативно обновляется.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Согласно статистике, в большинстве случаев лесные пожары возникают из-за человеческого фактора. Должностные лица государственной лесной охраны ежегодно привлекают к административной ответственности тысячи нарушителей лесного и природоохранного законодательства. Этому помогают средства фото- и видеофиксации. Сегодня в лесном фонде установлено свыше 700 камер, и их количество постоянно растет. Если в 2016 году с помощью средств фотофиксации к административной ответственности было привлечено 166 граждан, то в 2018 году - уже 466. Граждане чаще всего привлекаются к ответственности не только за нарушение требований пожарной безопасности, но и за загрязнение лесного фонда, незаконные рубки.-0-

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