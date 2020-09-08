Более 6,2 тыс. многодетных семей открыли счета по новой программе "Семейный капитал"

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего на 1 сентября для многодетных семей открыто 88 285 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 6 221, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 064 депозитных счета на сумму $820,64 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно - не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыт 6 221 депозитный счет на сумму Br139,973 млн. В новой пятилетке размер семейного капитала составляет Br22,5 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

"На 1 сентября 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 21 742 заявления. Из них на улучшение жилищных условий - 20 056 (92%), на получение образования - 936 (4,5%), на получение медицинских услуг - 750 заявлений (3,5%). Принято 19 953 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда. Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 4 539, следом идут Минская область - 3 186, Гомельская - 3 081, Минск - 2 692, Гродненская - 2 432, Могилевская - 2 082. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 1 941.-0-