Более 6,5 тыс. безбилетников оштрафовали на БЖД в январе-сентябре

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6,5 тыс. безбилетных пассажиров привлекли к административной ответственности на Белорусской железной дороге в январе-сентябре, из них на месте штраф оплатили около 5,3 тыс. граждан, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

За курение в запрещенных местах оштрафованы 108 человек.

Всего по результатам контроля взыскано Br141,5 тыс.

Специалисты за девять месяцев проверили около 42,9 тыс. поездов, что почти на 1,4 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Основное внимание уделялось поездам городских линий и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% от общего количества проверенных поездов.

Белорусская железная дорога напоминает, что штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (1 БВ сейчас составляет Br25,5), в поездах региональных линий - 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях - 1 базовую величину.

Также предусмотрена административная ответственность за неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер которой превышает нормы (весом более 36 кг, размером по сумме трех измерений более 200 см).

Кроме того, с 27 июля в поездах запрещено курение, за исключением специально созданных мест. Наказание за такое нарушение - штраф до 4 базовых величин.

"Белорусская железная дорога усиливает контроль оплаты проезда в поездах. В частности, запланировано проведение еженедельных сплошных групповых проверок с участием сотрудников органов внутренних дел и работников военизированной охраны БЖД, декад сплошного контроля, во время которых проверяется до 100% поездов региональных линий экономкласса на участке", - рассказали в пресс-центре.

При возникновении спорных ситуаций можно обратиться по телефонам в Минске 225-39-41, 225-48-22.-0-