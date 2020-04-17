Более 70 тыс. тканевых масок пошили учащиеся учреждений профтехобразования

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 тыс. тканевых масок пошили учащиеся учреждений профессионально-технического образования, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения Минского государственного профессионально-технического колледжа швейного производства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 70 тыс. тканевых масок пошили учащиеся учреждений профессионально-технического образования, - сказал Игорь Карпенко. - Мы помогаем разгрузить профессиональных швей предприятий легкой промышленности для выполнения более серьезной работы, требующей больших знаний и усилий. А с другой стороны, мы видим, что для учащихся это приобретение определенных навыков, практикоориентированная подготовка специалистов, которые в перспективе придут на эти предприятия".

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