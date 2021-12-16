16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 76% белорусов оценивают отношения Беларуси и России как дружественные и нормальные. Такие данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем", организованного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Граждане проявляют высокий интерес к внешней политике, состоянию взаимоотношений с ближайшими соседями и стратегическими партнерами Республики Беларусь. Так, в оценке отношений Беларуси и России 41% опрошенных оценивает нынешние отношения двух стран как дружественные, братские, 35,5% - как нормальные, спокойные. Напряженными отношения Беларуси и России назвало лишь 3,7%.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих людей проблемах и будущем страны. Гражданами высказывались пожелания более частого проведения подобных социологических исследований. В ходе живого обсуждения с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-0-

Равноправное нахождение Беларуси и России в структуре СГ поддерживают около 41% белорусов