Равноправное нахождение Беларуси и России в структуре СГ поддерживают около 41% белорусов

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Равноправное нахождение Беларуси и России в структуре Союзного государства поддерживают около 41% белорусов. Такие данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем", организованного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: каким вы хотели бы видеть Союзное государство Беларуси и России?

Равноправное нахождение Беларуси и России в структуре Союзного государства поддерживают 40,8%, мнение о том, что объединение не нужно - нужны просто хорошие многовекторные отношения с другими государствами, разделяют 24,2% граждан. Идею единого экономического пространства без политического объединения независимо от возраста поддерживают 9,8%, объединения двух государств в одно - 6,4 %, а наделения Союзного государства наднациональными органами - 4,8%.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания о более частом проведении подобных социологических исследований. В ходе живого обсуждения с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью. -0-