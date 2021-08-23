Более 77% работников здравоохранения прошли полный курс вакцинации против COVID-19

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 77% работников здравоохранения и около 42% сотрудников учреждений образования прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.Полностью вакцинированы более 61% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, 93% людей старше 18 лет, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.Прошли полный курс вакцинации более 23% людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, более 17% работников сферы бытового обслуживания, транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, службы ЖКХ, энерго- и водообеспечения, а также около 12% работников торговли и общественного питания.Как сообщалось, по состоянию на 20 августа в целом по стране более 1,55 млн человек получили первую дозу вакцины, из них более 1,27 млн завершили курс вакцинации, получив вторую дозу. Вакцинация населения продолжается.Получить ответы на наиболее частые вопросы о вакцинации против COVID-19 можно в рекомендациях, размещенных на интернет-сайте Министерства здравоохранения Беларуси.-0-