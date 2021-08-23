Более 77% работников здравоохранения прошли полный курс вакцинации против COVID-19

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 77% работников здравоохранения и около 42% сотрудников учреждений образования прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.
Полностью вакцинированы более 61% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, 93% людей старше 18 лет, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.
Прошли полный курс вакцинации более 23% людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, более 17% работников сферы бытового обслуживания, транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, службы ЖКХ, энерго- и водообеспечения, а также около 12% работников торговли и общественного питания.
Как сообщалось, по состоянию на 20 августа в целом по стране более 1,55 млн человек получили первую дозу вакцины, из них более 1,27 млн завершили курс вакцинации, получив вторую дозу. Вакцинация населения продолжается.
Получить ответы на наиболее частые вопросы о вакцинации против COVID-19 можно в рекомендациях, размещенных на интернет-сайте Министерства здравоохранения Беларуси.-0-
Полностью вакцинированы более 61% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, 93% людей старше 18 лет, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.
Прошли полный курс вакцинации более 23% людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, более 17% работников сферы бытового обслуживания, транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, службы ЖКХ, энерго- и водообеспечения, а также около 12% работников торговли и общественного питания.
Как сообщалось, по состоянию на 20 августа в целом по стране более 1,55 млн человек получили первую дозу вакцины, из них более 1,27 млн завершили курс вакцинации, получив вторую дозу. Вакцинация населения продолжается.
Получить ответы на наиболее частые вопросы о вакцинации против COVID-19 можно в рекомендациях, размещенных на интернет-сайте Министерства здравоохранения Беларуси.-0-