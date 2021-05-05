Более 8 тыс. наименований книг и брошюр выпущено в Беларуси в 2020 году

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписка на газеты и журналы стала у белорусских граждан в 2020 году самой большой статьей расходов, касающихся приобретения печатных изданий. Такие данные приведены в статистическом обзоре Белстата к Дню печати (5 мая), сообщает БЕЛТА.

В 2020 году в стране было выпущено более 8 тыс. наименований книг и брошюр, среди которых по целевому назначению преобладают учебные (33,2%), учебно-методические (19,7%), научные и научно-популярные (19,5%), литературно-художественные (7,1%) и издания для детей и юношества (6,5%).

Было напечатано 925 произведений художественной литературы (тираж - 890,8 тыс. экземпляров), из них 346 произведений - литература для детей (тираж - 730,9 тыс. экземпляров). Среди жанров детской литературы превалируют проза и поэзия.

Также в прошлом году были выпущены 782 журнала, другие периодические издания, среди которых по целевому назначению преобладали научные (22,8%), массовые (18,7%) и научно-практические (18,4%). Была издана 451 газета.

Ежегодно в Беларуси выпускаются книги и брошюры на английском, немецком, французском, китайском, испанском, латинском, итальянском, польском, церковнославянском языках. В 2020 году в единичном варианте они издавались на корейском, сербском и туркменском языках. Среди наиболее популярных языков для книг и брошюр, журналов и других периодических изданий, газет - русский, белорусский и английский.

Больше всего книг и брошюр выпускают в Минске (6044), Гомельской (741) и Витебской (430) областях, журналов и других периодических изданий в столице (668), Брестской (28) и Витебской (25) областях, газет в Минске (169), Брестской (65) и Минской (48) областях.-0-