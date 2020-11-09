Более 80 мероприятий пройдут в Беларуси во время Европейской недели качества

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Государственного комитета по стандартизации проведут во время Европейской недели качества 9-15 ноября и Всемирного дня качества 12 ноября более 80 мероприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Деловые встречи и вебинары с организациями пищевой, легкой, химической отраслей и бизнесом по применению техрегламентов Таможенного союза (ЕАЭС), метрологической деятельности, совершенствованию систем менеджмента, повышению компетентности персонала состоятся в Минске, Бобруйске, Гродно, Гомеле, Витебске, Калинковичах, Могилеве, Молодечно, Пинске, Полоцке, Слуцке, Орше.

Прямые телефонные линии пройдут в эти дни в БелГИМ, БГЦА, БГИПК, в центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) в Борисове, Бресте, Бобруйске, Барановичах, Витебске, Гродно, Гомеле, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Молодечно, Пинске, Полоцке, Орше, а также в областных инспекциях Госстандарта.

День открытых дверей пройдет в Центре испытаний и сертификации ТООТ. Витебская областная инспекция Госстандарта проведет встречу с выпускниками Витебского государственного технологического университета. Слуцкий ЦСМС организует тематическое занятие для детей дошкольного возраста "Качество мытья рук - залог здоровья".

БелГИСС представит видеоролик о роли качества в повседневной и профессиональной жизни специалистов института, а Полоцкий ЦСМС организует фоточеллендж "Я за качество!" (#Язакачество2020).

В 2020 году Всемирный день качества отмечается 12 ноября (второй четверг ноября). Европейская неделя качества проходит с 9 по 15 ноября под девизом "Качество как конкурентное преимущество в условиях неопределенности".-0-