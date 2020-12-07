Более 80% проверенных такси работали с нарушениями - Транспортная инспекция

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Минтранса завершила республиканскую проверку такси. В более чем 80% проверенных авто выявлены нарушения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе инспекции.

"Специалисты усиленно работали во всех регионах. За месяц осмотрено более 1,8 тыс. авто, выявлено 1 480 нарушений, выдано более 400 предписаний (требований) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения. Перевозчики смогут продолжить деятельность лишь в том случае, если исправят ситуацию", - сообщили в пресс-службе.

В первую очередь массовая проверка такси была связана с обеспечением безопасности. В числе выявленных нарушений, напрямую влияющих на безопасность, несвоевременное прохождение техосмотра, отсутствие медосмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния автомобиля.

Были и антирекорды: в Гродненском регионе у одного из таксистов во время рейда инспекторы выявили 15 нарушений. Ни одно из требований, предъявляемых к внешнему и внутреннему оформлению такси, соблюдено не было, таксометр в салоне отсутствовал. У автомобиля не было допуска к участию в дорожном движении, с документами были проблемы. Договора обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром также не оказалось. Выяснилось, что водитель занимался незаконным предпринимательством. Соответствующие материалы по данному случаю направлены в налоговую инспекцию.

"Во время республиканской проверки бывало, что таксисты пытались ускользнуть от инспекторов, но безуспешно", - отметили в пресс-службе.-0-