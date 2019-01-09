Более 880 тыс. человек пересекли белорусскую границу в новогодние и рождественские праздники

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время новогодних и рождественских праздников белорусскую границу пересекли более 881 тыс. граждан и свыше 251 тыс. единиц транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Минувшие новогодние и рождественские праздники отметились возросшими потоками пересекающих границу лиц и транспорта. С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях оформили более 881 тыс. граждан и свыше 251 тыс. единиц транспорта", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Наиболее популярным стало польское направление - его пересекли более 296 тыс. граждан и свыше 101 тыс. машин, на втором месте литовское - 252 тыс. и почти 85 тыс. соответственно. Меньшие цифры отмечались на украинском направлении - 204 тыс. и 48 тыс. Более 32 тыс. граждан и больше 15 тыс. машин оформили на границе с Латвией.

Лидерами среди пересекающих границу стали граждане Беларуси - больше 481 тыс. человек, на втором месте граждане России - свыше 156 тыс. Замыкают тройку лидеров граждане Украины - почти 110 тыс. украинцев пересекли границу за время праздников.

Около 95 тыс. человек за это время было оформлено в Национальном аэропорту Минск, в том числе более 4,1 тыс. - в безвизовом порядке.-0-