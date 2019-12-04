Более 900 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси во время новогодних и рождественских праздников в этом году запланировано провести более 900 ярмарок, а также около 16,5 тыс. различных мероприятий в сфере торговли. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время рождественских и новогодних праздников по Беларуси запланировано проведение более 900 ярмарок, а также около 16,5 тыс. мероприятий, направленных на стимулирование потребительского спроса. С 16 декабря в Минске и регионах Беларуси начнут работу более 1,1 тыс. елочных базаров", - сказал Михаил Жигало.

Стоимость натуральных елей будет зависеть от высоты дерева: минимальная цена составит Br5,83.

В предпраздничные и праздничные дни по всей Беларуси будут продлены режимы работы торговых объектов, объектов общественного питания и сферы услуг. Субъекты торговли согласовывают и формируют с производителями ассортимент товаров с рождественской и новогодней тематикой, подарков, сувениров и елочных украшений.

Кондитерские фабрики, входящие в состав концерна "Белгоспищепром", до конца текущего года изготовят 2 млн 100 тыс. штук сладких новогодних подарков. Покупателям уже предложено до 50 наименований кондитерских подарков отечественного производства весом от 300 г до 3 кг. Отпускные цены на такой вид товаров от производителей составят от Br3,67 до Br65.

Организован прием заказов на обслуживание предновогодних и новогодних мероприятий, корпоративов и утренников. По словам представителя Министерства антимонопольного регулирования и торговли, ориентировочная стоимость такого типа мероприятий останется практически на уровне прошлого года и составит в среднем по детским утренникам от Br27, по корпоративным мероприятиям от Br40.-0-

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