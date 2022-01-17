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Общество
17 января 2022, 19:13

Более 900 ребят приняли участие в образовательном курсе БРПО

Фото БРПО
Фото БРПО

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 900 ребят приняли участие в образовательном проекте Белорусской республиканской пионерской организации ProMedia, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Участие в образовательном курсе приняли 913 ребят в возрасте от 12 до 17 лет, - рассказала Александра Гончарова. - Весь год пионеры посвятили изучению видеоуроков, посещению прямых эфиров с экспертами, выполнению практических заданий. Вместе со спикерами школьники учились писать тексты для постов, создавать качественный фото- и видеоконтент и, конечно же, изучали безопасность присутствия в социальных сетях".

Победители проекта определялись по сумме набранных баллов за годовой курс обучения. Так, 1-е место (139 баллов) у учащейся Мальковичской средней школы Ганцевичского района Алеси Литвинович. На 2-м месте (133 балла) - учащаяся Матвеевского детского сада - средней школы Волковысского района Марианна Кузьма, на 3-м месте (128 баллов) - ученик Волповской средней школы Волковысского района Михаил Ильницкий. Победитель и призеры конкурса будут награждены подарками и дипломами организаторов.

ProMedia - первый бесплатный образовательный курс для ребят 12-17 лет, который помог развить навыки по журналистике, монтажу, съемке, ведению и продвижению соцсетей у юных пионеров. Всего курс предполагал 12 образовательных блоков по четырем направлениям: информационная культура и безопасность, личный блог, фото/видеоконтент, продвижение. Материалы курса размещены на сайте БРПО.-0-

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