Более 900 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси с начала года

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В населенных пунктах Беларуси с начала года высадили 943 981 растение, в том числе 538 642 дерева и 405 339 кустарников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Посадки стартовали весной и активно продолжаются осенью. Например, в этом году по инициативе Минприроды с 2 октября по 2 ноября в Беларуси проходил месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах. Он был частью глобальной экологической кампании "Обустроим малую родину", которая проводится с 2018 года для привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе", - рассказали в пресс-службе.

Осенью природоохранные ведомства при поддержке организаций, предприятий и общественности посадили в населенных пунктах, на сельскохозяйственных объектах и вдоль автомобильных дорог по всей стране 541 135 растений, из них 217 083 дерева и 270 049 кустарников.

Участие в посадке может принять любой желающий до 2 декабря. Для этого достаточно подать заявку по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах Минского городского и областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды. Добровольцев обеспечат посадочным материалом и инвентарем.

Основная идея экологической кампании "Обустроим малую родину" заключается в том, что каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, деревни или просто жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев, кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, установка контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.

"При этом необходимо учитывать, что для посадки древесно-кустарниковой растительности непригодны участки под инженерными сетями, коммуникациями, в непосредственной близости от стен зданий и сооружений. При выборе мест для посадки должны учитываться почвенно-грунтовые условия, качественные и количественные характеристики, предъявляемые к посадочному материалу. Если на выбранных гражданами территориях посадка невозможна, то будут предложены другие участки", - добавили в пресс-службе.-0-