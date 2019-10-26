Более 93 тыс. школьников со всей Беларуси примут участие в первом этапе пионерского квиза

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 93 тыс. школьников со всей Беларуси примут участие в первом этапе интеллектуально-развлекательной игры "Пионерский квиз", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Александра Гончарова.

"Белорусская республиканская пионерская организация приглашает всех желающих принять участие в интеллектуальной игре "Пионерский квиз". С учетом того, что эта викторина пользовалась большой популярностью у школьников и педагогов в прошлом учебном году, было принято решение продолжить ее и в этом. Традиционно игра будет состоять из четырех этапов. По предварительным данным, в первом отборочном этапе, который стартует в октябре-ноябре, примут участие около 93 тыс. ребят в возрасте 12-14 лет в составе команд по шесть человек", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, районные и городские этапы состоятся в декабре, областной и Минский городской этап - в январе 2020 года. Финальное состязание пройдет в феврале в Гродно, поскольку победителями прошлой игры стала команда из этого региона.-0-