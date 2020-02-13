Более 95% заявлений на разморозку семейного капитала связаны с улучшением жилищных условий

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 95% заявлений на досрочное использование средств семейного капитала связаны с желанием многодетных улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщила консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"По состоянию на начало февраля было подано более 6 тыс. заявлений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. Из них подавляющее большинство - более 95% - заявления по вопросам улучшения жилищных условий", - сказала Светлана Белаш. Она добавила, что это было вполне ожидаемым с учетом обсуждений в обществе еще до принятия новой программы на 2020-2024 годы, а также с учетом поступающих в министерство вопросов.

С 1 января текущего года программа семейного капитала продлена на новую пятилетку, причем появились некоторые новшества. Семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. и будет ежегодно индексироваться. Назначается он при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей.

Расширены направления досрочного использования средств (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала). До достижения ребенком 18 лет использовать деньги можно на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах; погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора; на получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в госучреждениях образования; получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения (предоставление иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; некоторые стоматологические услуги).-0-

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