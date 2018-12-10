Более полусотни "ПапаЗалов" открылось в Беларуси под эгидой БРСМ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более полусотни клубов для молодых пап и их детей - "ПапаЗал" - открыты в Беларуси под эгидой БРСМ, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

По ее словам, с такой инициативой в свое время выступила гомельская молодежь, которая первой реализовала в регионе проект по активному участию пап в воспитании детей. Суть республиканского молодежного семейного проекта "ПапаЗал" - предоставить отцам возможность для занятий спортом со своими детьми в выходной день или вечернее время на базе школы. "С ноября проект был запущен во всех областных центрах страны и Минске. Такое решение принято на 43-м съезде БРСМ. Нужно отметить, что во время реализации проекта со стороны молодых родителей был проявлен большой интерес и подобные семейные клубы стали открываться в городах и районных центрах. Так, на сегодняшний день открыто более 50 "ПапаЗалов" по всей стране. Только в Минске в ноябре заработали восемь таких клубов в каждом районе", - рассказала Юлия Зинкевич.

Записаться в семейный клуб можно по месту жительства. Занятия проходят бесплатно несколько раз в неделю. "Занятия спортом для молодых семей - отличная возможность популяризации здорового образа жизни, института семьи и отцовства, прекрасный инструмент взаимодействия семьи и школы", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

К слову, молодежную инициативу БРСМ поддержали и за пределами страны - в России и Украине. "ПапаЗалы" запущены уже в Тольятти и Киеве.-0-