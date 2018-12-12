Более полутысячи мероприятий планируется провести в Беларуси во время акции "Чудеса на Рождество"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более полутысячи мероприятий планируется провести в Беларуси во время республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" и тимуровцы БРПО до 8 января включительно во всех регионах страны посетят с подарками и праздничными программами детские дома, школы-интернаты, приемники-распределители, детей-инвалидов, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних. Наибольшее количество мероприятий запланировано в Гомельской и Минской областях, городе Минске.

Так, волонтеры Октябрьского района столицы 28 декабря посетят ожоговое отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. 26 декабря приятные сюрпризы ожидают воспитанников Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для ребят будут подготовлены не только сладкие подарки, но и театрализованное представление. "Активисты Гродненской области посетят отделение дневного пребывания для инвалидов в Скиделе. Волонтеры Гомельского региона не оставят в эти дни без внимания не только детей, но и пожилых людей. В частности, их с нетерпением ждут в Дуяновском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. В Витебске уже запущена благотворительная акция по сбору канцелярских товаров и развивающих игр, которые впоследствии будут переданы детям. Пинский городской комитет БРСМ проводит благотворительную акцию "Тепло и уют в каждый дом", во время которой волонтеры помогут подготовиться к новогодним праздникам инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны", - рассказала Александра Гончарова.

Акция "Чудеса на Рождество" проходит в рамках благотворительного проекта "Наши дети". Ее символом традиционно являются красные рукавички, отражающие стремление волонтеров окружить заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи. Визитная карточка проекта - своеобразная "Елка желаний", которая устанавливается в торговых центрах. На новогодней елке волонтеры размещают открытки с пожеланиями детей - воспитанников социальных учреждений. Стать добрым волшебником и исполнить заветную мечту малышей может каждый.

Главным мероприятием станет "Рождественская елка - наши дети". Она традиционно проходит в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. На этот раз 25-я программа соберет детей разного возраста из чернобыльских районов, которые в свое время были участниками творческих программ БРСМ.

Организаторами республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество" выступают ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" и ОО "Белорусская республиканская пионерская организация".-0-