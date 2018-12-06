6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи человек в Беларуси получили гололедные травмы за два дня декабря, сообщил журналистам заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ травматологии и ортопедии Леонид Ломать, передает корреспондент БЕЛТА.

"В травмпункты страны 4 декабря поступило 538 человек. Больше всего пострадавших зафиксировано в Брестской области - это 235 обращений, в Минске - 27. На 5 декабря в Минске зарегистрировано 125 обратившихся, на Брестчине - 222. Всего по стране за сутки около 600 пациентов обратились к специалистам с гололедными травмами. Зимой цифра за сутки может доходить до 800 человек", - сказал Леонид Ломать.

По его словам, основная причина гололедных травм в том, что люди не готовы к зиме. "Девушкам и женщинам мы рекомендуем отказаться от высоких каблуков и подобрать обувь, которая не скользит. Одежда должна быть удобной, не стеснять движений, что позволит сгруппироваться во время падения. Не нужно спешить. Во время падения лучше постараться присесть, чтобы снизить высоту и силу удара, руки прижать к телу, лучше падать на бок", - отметил замдиректора.

Леонид Ломать подчеркнул, что чаще всего пациенты обращаются к медикам с травмами конечностей. "Большинство белорусов с ушибами не обращаются в наши учреждения. Если говорить о травмах, то это переломы лодыжек, рук. Очень опасное падение на спину, потому что нередко бывают переломы позвоночника, также может быть сотрясение или черепно-мозговая травма. По статистике, четвертая часть пациентов, поступающих к нам в РНПЦ, - с травмами позвоночника", - добавил он.-0-