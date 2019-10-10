Более тысячи особенных детей поучаствовали в благотворительной акции "Крылья счастья"

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи воспитанников домов-интернатов из разных регионов Беларуси и детей с особенностями развития поучаствовали в благотворительной акции "Крылья счастья". Для ребят сегодня организовали мероприятие в Белорусском государственном цирке, юных гостей порадовали красочным представлением, передает корреспондент БЕЛТА.

В холле цирка развернулись десятки различных интерактивных зон. Ребятам делали яркие прически, наносили аэрогрим, дарили подарки, учили расписывать пряники и создавать аппликации, угощали сладостями. Детей развлекали аниматоры. Виновники торжества с большим азартом строили замки, разукрашивали билборды, позировали для фото на память и, конечно же, находили новых друзей.

Финалом праздничного вечера стало яркое цирковое шоу, воплотившее сказку в жизнь: перед ребятами выступили дрессированные собачки, медведи и белые тигры. В мир иллюзий помогли окунуться фокусники, удивили ловкостью жонглеры.

Воспитатель Червенского дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития Людмила Яблонская, которая работает с девочками в возрасте от 11 до 29 лет, отмечает положительный эффект таких масштабных выездных мероприятий: они помогают адаптироваться в социуме, заряжают эмоциями, обучают культуре поведения, позволяют найти общий язык и со сверстниками, и со взрослыми. "Смена вида деятельности, особая психологическая обстановка - это очень важно для наших детей. У меня есть воспитанницы, которые сегодня впервые побывали в цирке. Ребята всегда в восторге, долго потом вспоминают такие праздники, пересматривают фото, ждут новых событий. В целом же наши дети не обделены вниманием - каждый месяц организуем выезды то на спортивные соревнования, то на музыкальные конкурсы, то в цирк, спонсоры постоянно приглашают на прогулки", - говорит воспитатель.

Благотворительные представления в Белорусском государственном цирке стали доброй традицией. "Программы в нашем цирке меняются четыре раза в год, и каждый раз мы заключаем договоры на благотворительность. Но это мероприятие особенное: порадовать ребят согласились и белорусские артисты, и зарубежные - из России, Израиля, Бразилии. Приятно отмечать, что у нас есть много организаций, которые могут позволить себе выкупить зал и подарить детям представление. С удовольствием идем с ними на контакт, определяем удобное время", - подчеркивает директор Белгосцирка Владимир Шабан.

Старт нового направления благотворительного проекта "Крылья счастья" запланирован на конец октября. Инициатива будет направлена на помощь детям с особенностями развития, раскрытия их способностей и адаптации в обществе. Будут организованы кружки декоративно-прикладного искусства и столярного дела, обустроены адаптивная игровая площадка и специальный шахматный клуб для детей с аутизмом.

Первый благотворительный проект "Крылья радости" прошел в прошлом году в малом зале Дворца Республики. Кроме того, Минскому реабилитационному центру был передан специальный тренажер для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.-0-

Фото Рамиля Насибулина