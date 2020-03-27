Более тысячи рецептов доставили волонтеры БРСМ пожилым минчанам

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,1 тыс. рецептов доставили волонтеры БРСМ пожилым минчанам, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Артем Строганов.

"За эту неделю 1187 рецептов, необходимых для дальнейшего лечения пожилых людей с хроническими заболеваниями, доставили из столичных поликлиник адресатам добровольцы Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи, - рассказал Артем Строганов. - Ежедневно территориальные комитеты столицы связываются с поликлиниками своих районов, договариваются, где и когда можно забрать рецепты. Затем волонтеры, экипированные средствами защиты, забирают упакованные в персональные конверты рецепты и разносят их по указанным адресам. При их передаче ребята используют бесконтактный способ. Все конверты направляются в почтовые ящики после предварительных звонков".

К инициативе молодежи столицы присоединились Гомельская и Гродненская областные организации БРСМ. "Областные организации с местными управлениями здравоохранения решают вопрос о сотрудничестве в доставке из амбулаторно-поликлинических учреждений плановых рецептов пожилым людям по месту их проживания. Помощь от волонтеров "Доброе сердце" уже получили некоторые поликлиники в Гомеле и Гродно", - отметил координатор волонтерского движения.

Артем Строганов добавил, что при территориальных комитетах БРСМ работают более 150 горячих молодежных линий. "Все поступающие заявки оперативно передаются в территориальные центры социального обслуживания населения, с которыми мы работаем в унисон, а затем волонтеры адресно оказывают одиноким старикам необходимую помощь. К примеру, в Бресте помощь "Доброго сердца" пришлась кстати Тамаре Аршиновой 1942 года рождения. В Гомеле волонтеры помогли одиноко проживающему инвалиду Ольге Макаречивой 1947 года рождения. В Могилевском районе - 80-летней Нине Борисевич. Ребята доставили им на дом необходимые продукты питания", - подчеркнул он.

Молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.-0-