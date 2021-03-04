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Общество
04 марта 2021, 18:05

Болгария ждет летом белорусов на своих курортах - посол

Фото AP
Фото AP

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгария ждет белорусов на своих курортах, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. Это сказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси Георги Василев.

"Мы готовимся к летнему курортному сезону, и в настоящее время идет процесс аккредитации белорусских туристических агентств, которые будут работать с болгарской стороной, - рассказал дипломат. - Связанные с этим вопросы решаются на уровне вице-премьера нашей страны, и есть заинтересованность в положительном развитии белорусско-болгарских отношений, в том числе в области туризма".

Георги Василев подчеркнул: "Беларусь не входит в перечень тех стран, гражданам которых запрещено посещать Болгарию. Белорусы могут приехать на болгарские курорты как по шенгенской визе, так и по болгарской национальной визе, стоимость которой составляет 35 евро".

Посол напомнил, что белорусы традиционно являются частыми гостями на болгарских курортах и был период, когда наши соотечественники лидировали по количеству посетивших Болгарию зарубежных гостей.

Георги Василев выразил надежду, что "если эпидемиологическая ситуация к отпускному сезону не ухудшится, а будет такой, как сейчас, то туристический сезон в Болгарии состоится".

При этом он обратил внимание, что в Болгарию ездили не так давно на состязания белорусские каратисты, а также направляются на соревнования по художественной гимнастике и белорусские грации.-0-

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