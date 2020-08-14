Болгарский политолог о событиях в Беларуси: внешняя указка, безусловно, есть

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский сценарий протестов похож на болгарский. Об этом заявил болгарский политолог Пламен Пасков в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Как раз последние две-три недели в Болгарии идет примерно такой же сценарий", - сказал Пламен Пасков. Он отметил, что вместо трех женщин в его родной стране оппозицию власти (при смене парламента) представляют трое мужчин. Их поддержка обеспечивается, по словам политолога, Западом.

"Логика технологий всегда одинакова. То, что происходит в Беларуси, для меня неожиданностью не было", - отметил он.

Среди типичных приемов, которые взяты из западных книг и методичек и применены в Беларуси, он назвал привлечение подготовленного ядра, в том числе зарубежного. Оно уже "заряжает" нужными настроениями массовку, прежде всего молодежь. "Они многого не знают, что было в 1990-е годы. Что было последние 10-15 лет в России, Украине. Им сравнивать не с чем. Накачанные эмоциями, молодежным максимализмом, они хотят сегодня все хорошее. И выступают против всего плохого. А после этого хоть трава не расти, - рассказал Пламен Пасков. - Они живут немного в другом, идеализированном мире. И у них есть идеологический заряд". Всего этого хватает для картинки, необходимой для создания иллюзии большинства и нужного развития событий.

"Внешняя указка, безусловно, есть", - подчеркнул Пламен Пасков.

Он предрекает, что если не будет в Беларуси такого лидера, как Лукашенко, то республику ждет 90% деиндустриализации, 60% населения не на что будет жить. "Это будет и демографическая катастрофа. Таких очевидных примеров вокруг Беларуси достаточно", - заключил политолог.-0-