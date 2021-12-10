Больницы начали получать аттестаты от Минздрава. Что это меняет для пациентов?

В Беларуси аккредитовали первые больницы. Среди получивших свидетельства - Столбцовская, Ивановская, Кобринская, Несвижская и Воложинская ЦРБ. Узнали, для чего нужна медицинская аккредитация и что она изменит для пациентов.

Столбцовская ЦРБ принимала специальную комиссию Минздрава первой.

- Все пункты, которые необходимо было выполнить для получения аккредитации, апробированы именно у нас. Можно сказать, что по принципу нашей работы оценивались и другие больницы, - отмечает главврач Столбцовской ЦРБ Светлана Глебко. - Документ дает нам право оказывать специализированную хирургическую, акушерско-гинекологическую и реанимационную помощь. По новому закону "О здравоохранении" без подтверждения аккредитации мы не могли бы заниматься этим.

По словам главврача, для коллектива ЦРБ полученный документ - признание высококвалифицированной работы и медицинской помощи, которую они каждый день оказывают пациентам.

- Комиссия дала оценку организации работы учреждения, принимала во внимание кадровую структуру, категорийность врачей и среднего медперсонала, наличие и работоспособность оборудования, материально-техническую базу, - перечисляет Светлана Здиславовна. - Проверили пожарную безопасность, охрану труда и санитарно-эпидемиологический режим. Одним словом, все те направления, которые напрямую касаются оказания качественной и безопасной медпомощи населению.

Учитывая, что Столбцовская ЦРБ получила аккредитацию с первого раза, можно сделать однозначный вывод: работа здесь организована в полном соответствии с требованиями, которые предъявлялись для получения этого документа.

- В основном мы обслуживаем жителей Столбцовского района. Но в структуре нашего учреждения также работают межрайонная лаборатория и кожвенотделение, - поясняет Светлана Глебко. - В ближайшее время планируется открытие межрайонного травматологического отделения. Об этом говорилось во время посещения нашей ЦРБ главой государства.

По мнению главврача Несвижской ЦРБ Виктории Праженик, процедура аккредитации позволяет оценить работу учреждения здравоохранения со всех сторон.

- Мы получили аккредитацию по четырем направлениям: анестезиология и реанимация, акушерство и гинекология, родовспоможение, а также хирургия, - уточняет Виктория Викентьевна. - Оценивалась работа данных структурных подразделений, начиная от должностных инструкций, наличия подготовленных кадров и заканчивая мероприятиями по пожарной безопасности, ведению медицинской документации.

Важным было не только наличие и работоспособность оборудования, но и степень знаний сотрудников ЦРБ.

Подтверждать медицинскую аккредитацию необходимо каждые три года. Исключение - ситуация, предполагающая внеочередную аттестацию.

- Что она дает пациентам? В первую очередь аккредитация свидетельствует о том, что человек может получить квалифицированную и безопасную медпомощь, соответствующую уровню районной больницы, - отмечает главврач. - Есть необходимое оборудование, персонал владеет техниками выполнения различных оперативных вмешательств, которые врачи другой районной больницы, возможно, еще не освоили. Например, мы проводим различные травматологические и лапароскопические операции.

В Беларуси с 23 июля 2021 года со вступлением в силу новой редакции закона "О здравоохранении" введена медицинская аккредитация организаций здравоохранения, которая является важнейшим механизмом системы управления качеством медпомощи.

Марина МАНУЙЛИК,

газета "7 Дней".-0-