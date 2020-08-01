Большая малая родина - вышел финальный выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный выпуск мультимедийного проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен теме преображения населенных пунктов нашей страны, созданию комфортных условий для проживания людей, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси 2018-2020 годы проходят под знаком Года малой родины. Тех самых сотен деревень, местечек, поселков и городов, в пульсации жизни которых отсчитывает время наша общая Родина, красивая, мирная, независимая и процветающая Беларусь.

В целом за годы независимости облик и инфраструктура наших населенных пунктов преобразились в разы. Причем мы говорим не только о внешнем виде, но и о создании комфортных условий для проживания белорусов вне зависимости - в городской либо сельской местности.

Словом, жизнь на большой малой родине не угасает, а играет все новыми красками. И за последние два десятилетия их добавилось немало.

Проект Белорусского телеграфного агентства "З гонарам у сэрцы", посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах, стартовал 16 июня.

За годы независимости наша страна прошла огромный путь развития, результаты этого процесса может ощутить каждый белорус. После развала Советского Союза мы смогли не только сохранить страну, но и приумножить ее экономический потенциал, обеспечить каждому гражданину необходимый набор социальных гарантий, укрепить национальную безопасность. Голос Беларуси слышен на авторитетных международных площадках во многом благодаря мирным инициативам руководства страны.

Каждый выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" рассказывает о достижениях в развитии определенной сферы - от высоких технологий и национальной безопасности до спорта и национальной культуры.

При подготовке выпусков используются архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи наших корреспондентов и инфографики.

Предыдущие семь лонгридов были посвящены динамичному развитию отечественной промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, теме национальной безопасности в военной сфере, спорту, культуре, инициативам страны на международной арене.-0-