Больше всего средств белорусы тратят на питание и покупку непродовольственных товаров - Белстат

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы большую часть своих средств в IV квартале 2020 года расходовали на питание, покупку непродовольственных товаров и услуг. Таковы данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенного Белстатом, сообщает БЕЛТА.

Согласно приведенной статистике, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1414,3 в месяц, из которых Br1063,7 (75,2%) приходится на потребительские расходы. При этом больше всего белорусы тратили на питание - 38,6%, покупку непродовольственных товаров - 34,5% и оплату услуг - 24,3%.

При этом в IV квартале располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1488,2 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - Br1581,6, в сельских населенных пунктах - Br1241,4.

Располагаемые ресурсы - денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).-0-