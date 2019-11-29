Больше жарких дней летом и частый гололед зимой - как изменился климат Беларуси за 30 лет

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние 30 лет произошли заметные климатические изменения. Об этом сообщила заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич во время совместного заседания Президиума НАН и коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Современное изменение климата на территории Беларуси началось с аномально теплой зимы 1989 года. За последние 30 лет среднегодовая температура на территории Беларуси выросла на 1,3 градуса. Происходит также изменение структуры осадков - как по сезонам, так и по видам. Увеличивается доля летних ливневых осадков", - сказала Светлана Кузьмич.

Увеличение повторяемости волн тепла в холодный период года приводит к более частому возникновению гололеда, выпадению жидких и смешанных осадков. В теплое время года волны тепла большой интенсивности способствуют увеличению числа жарких дней и повышению дневных температур до экстремальных значений. "Эти перемены связаны с изменениями в общей циркуляции атмосферы", - пояснила заместитель начальника Белгидромета.

Прогнозы погоды представляет собой научно обоснованные предположения о будущем состоянии атмосферы. Факторы, формирующие погоду, сложны и многообразны. Распределение приходящего солнечного излучения, состав атмосферы, взаимное расположение материков и океанов, вращение планеты, наклон земной оси - все это определяет общую циркуляцию атмосферы и формирует погодные условия. Предсказание погоды - одна из сложнейших физических задач.

Для более точного прогнозирования с использованием современных методов требуется постоянное усовершенствование наблюдательной сети. "С этой целью Белгидромет с 2018 года начал проект по расширению сети наблюдений. К началу 2021 года сеть приземных наблюдений будет состоять из 61 станции (в 2017 году было 51)", - рассказала Светлана Кузьмич.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды, в 2019 году был модернизирован метеорологический радиолокатор в Национальном аэропорту Минск, приобретены 8 автоматических метеостанций (они уже введены в эксплуатацию в Высоком, Новогрудке, Орше, Шарковщине, Дрогичине, Житковичах, ведутся работы по Лельчицам, Лынтупам). Опережающими темпами выполняются работы по закупке и установке метеостанций в Браславе и агрогородке Полесский в Лунинецком районе.

Летом 2019 года, особенно в его начале, в Беларуси сложилась нехарактерная ситуация. Дожди, проходящие на территории Беларуси, носили ливневый характер и характеризовались неравномерным распределением и различной интенсивностью, даже в пределах одного города. Для повышения качества обслуживания потребителей в Минске в 2019 году будут дополнительно установлены шесть автоматических метеорологических станций.

В 2020 году планируется открыть станции в Ивье, Малорите, Давид-Городке, Логойске, Вороново, Россонах, Кобрине, а также в агрогородке Самохваловичи в Минском районе. В планах строительство метеолокаторов в аэропортах Гродно и Бреста. К 2021 году сеть радиолокационных наблюдений будет состоять из пяти локаторов, объединенных в одну систему.-0-