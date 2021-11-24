24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большое социсследование в преддверии референдума проводится в Беларуси. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказали белорусские социологи, сообщает БЕЛТА.

"Современные реалии свидетельствуют о том, что такие знания востребованы на самых различных уровнях жизни современного общества. Мои коллеги из Института социологии проводят многие исследования. Из числа последних актуальных - посвященные такой по-прежнему очень острой проблеме, как COVID: отношение населения, чувство безопасности в сложившейся ситуации и ряд иных сопутствующих аспектов. Мы изучаем и такой феномен, важный в контексте современного социального развития, как патриотизм, историческая память, отношение к прошлому. В центре внимания и вопросы, касающиеся повседневности, удовлетворенности различными условиями своей жизни", - рассказал директор Института социологии НАН Беларуси кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец.

Кандидат социологических наук, доцент БГЭУ Ирина Лашук напомнила о недавнем опросе, проведенном Центром социально‑гуманитарных исследований БГЭУ по мобильной связи. "Я скажу сразу, что это вызвало определенный скептицизм. Мобильные телефоны, люди находятся в машине, где-то еще, им неудобно разговаривать, а мы им задаем такие серьезные вопросы. Но было крайне важно попробовать, действительно зацепить людей. У нас было опрошено 1 тыс. человек по всей республике. Первый вопрос, который задавали: как вы относитесь к проведению в стране референдума по изменению действующей Конституции? По результатам: поддерживают - 43,8%, скорее поддерживают - 18,3%. Если мы сложим эти позиции - получается более 60%. Однако надо отметить, что 17,6% затруднились ответить, - сказала Ирина Лашук. - Второй вопрос: нужны ли, на ваш взгляд, изменения в действующую Конституцию? Здесь примерно такой расклад имеем: да - 32,7%, скорее да - 30,4%. А 17% респондентов еще не приняли для себя решения, что они по этому поводу думают. Третий очень важный вопрос: планируете ли вы принять участие в референдуме по изменению действующей Конституции? 38% - точно пойдут, скорее да - 21,6%. Четвертый вопрос: как повлияет на ситуацию в стране проведение референдума по внесению изменений в Конституцию? Произойдут значительные положительные изменения - 23,9%, произойдут незначительные улучшения - 26,3%. И представьте себе, что 18% у нас опять затруднились ответить".

Сейчас в Беларуси проводится большое социсследование накануне референдума. "Очень большая выборочная совокупность сформирована - порядка 10 тыс. респондентов. Как правило, социологи в своих исследованиях обращаются к меньшим выборкам, но в данном случае выбранный нами подход обусловлен еще и тем фактом, что через людей, участвующих в данном опросе, есть возможность донести до как можно более широкого круга людей то содержательное пространство, которое интересует и социологов, и все общество, - пояснил Николай Мысливец. - В числе вопросов, которые предлагаются нашим респондентам, - оценка их собственного социально‑экономического положения, динамика этого положения, вопросы, касающиеся наших взаимоотношений с соседями: Россией и другими государствами. В целом бланк интервью состоит из 24 вопросов, самый большой блок - ожидания от изменений, которые мы планируем увидеть в Конституции".

После проведения такого большого исследования Институтом социологии запланированы и собственные исследования в рамках такой же проблематики. "Потому что мир подвижен, ситуацию необходимо отслеживать в динамике, чему социология и служит. Все исследования в настоящее время предполагают использование комплексных методов. Десятитысячный опрос, о котором мы говорим, проводится методом Face‑to‑face, то есть лицом к лицу. Мы используем в своей практике опрос абонентов городской телефонной сети, гарантируя репрезентативность круга респондентов, участвующих в опросе, - добавил директор института. - Не могу сейчас сказать, когда наше исследование завершится. Как минимум оно будет продолжаться еще в течение нескольких недель. Помимо собственно опросной части, требуется информацию вводить, обрабатывать - все это также достаточно трудоемкие процедуры".-0-