Бондарь: в Беларуси действительно существует свобода творчества

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси действительно существует свобода творчества. Об этом заявил журналистам министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существующая Конституция создает в Беларуси все условия для гармоничного развития культуры, личности. Мы не чувствуем какого-либо давления со стороны государства. Как министр культуры, могу заявить, что в стране действительно существует свобода творчества. Мы не цензурируем творческих работников. Каждый имеет право реализовывать себя в искусстве так, как он считает нужным. Вместе с тем каждый гражданин, который интересуется вопросами жизни государства и общества и хочет внести реальные позитивные изменения в жизнь своей страны и в основной закон, сможет сформулировать свои предложения в рамках правового механизма, внесения и обсуждения изменений в Конституцию", - сообщил министр.

Также Юрий Бондарь рассказал о ходе разработки государственной программы "Культура Беларуси" на 2021-2025 годы. "Этот документ уже проходил обсуждение в правительстве. В программе сохранится все лучшее, что было наработано, тот опыт, который требует поддержки со стороны государства. Так, продолжится работа над возобновлением фонда музыкальных инструментов, потому что это дает колоссальный результат при воспитании подрастающего поколения белорусов. Будет сделан акцент на развитии учреждений культуры в сельских населенных пунктах. Продолжится политика по сохранению историко-культурного наследия. Кроме того, особое внимание будет уделено учреждениям образования сферы культуры. Здесь предстоит большая работа по оптимизации учебных планов, внедрению практико-ориентированных подходов", - отметил он.-0-