БООР планирует в этом году запустить рыбу в 21 водоем

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов планирует в этом году провести зарыбление 21 водоема Беларуси, сообщили БЕЛТА в БООР.

В Брестской области планируется провести зарыбление озер Кончицкое и Ореховское, водохранилищ Нетчин и Дубенецкое, в Витебской области - озер Орцевское, Серокоротня, Вечелье и Кашо. Мероприятия в Гомельской области затронут озера Большое Комарино и Большое, в Гродненской - озера Альбертинское и Юбилейное, водохранилища Гезгальское и Волпенское. В Минской области намерены зарыблять водохранилища Вилейское и Плещеницкое, протоку Даниловичи, в Могилевской - водохранилища Палужское, Вильчицкое и Чигиринское, а также озеро Курманово.

"В ближайшее время будут разработаны биологические обоснования и направлены на государственную экологическую экспертизу. В случае получения положительных заключений в текущем году эти водоемы будут зарыблены", - сказали в БООР.

За прошлый год Белорусское общество охотников и рыболовов выпустило в 16 водоемов более 40 т рыбы. Это более 150 тыс. особей щуки, сома, карпа, карася, линя, белого амура, толстолобика. Также в эти водоемы было вселено 285 тыс. личинок сома и щуки. Зарыбление направлено на восстановление рыбных запасов, улучшение видового состава ихтиофауны водоемов, а также на удовлетворение реализации права на бесплатное любительское рыболовство всех без исключения граждан страны, отметили в БООР.-0-