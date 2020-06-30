БООР рассказало об ограничениях на ловлю раков в Беларуси

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском обществе охотников и рыболовов рассказали, какие ограничения на ловлю раков существуют в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В нашей стране встречаются два аборигенных вида раков - широкопалый и длиннопалый (узкопалый). Широкопалый включен в Красную книгу Беларуси, поэтому его промысловый и любительский лов запрещен", - отметили в БООР.

Объект промыслового и любительского рыболовства - длиннопалый (узкопалый) рак. Но и для его ловли предусмотрен ряд ограничений. Например, запрещается добыча, заготовка или закупка яйценосных самок и самок с личинками в течение всего года. Также нельзя ловить раков с длиной тела менее 10,5 см (от острия рострума до конца тельсона). Гражданам запрещается добыча раков в личных целях с использованием более трех раколовок на человека, а также с оставлением раколовок без визуального контроля и применением этого орудия в темное время суток. Нельзя ловить раков с использованием осветительных приборов и плавательных средств, аквалангов и иных орудий, а также руками в темное время суток. "Норма добычи - 2 кг на человека в сутки", - обратили внимание в БООР.

Раколовка - орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диагональю (диаметром) не более 100 см с закрепленной в центре наживкой или ловушку (длиной не более 100 см) с одним или несколькими, но не более пяти, входами с диаметром входного отверстия не более 70 см.-0-