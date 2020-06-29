БООР собирает предложения охотников и рыболовов по изменению устава объединения

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" собирает предложения по изменению устава объединения, сообщили БЕЛТА в БООР.

"В настоящее время ведется работа по подготовке изменений и дополнений в устав республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов". Просим направлять предложения по совершенствованию устава на электронную почту rgooboor@mail.ru", - сказали в БООР.

С действующей редакцией устава можно ознакомиться на сайте объединения.

Белорусское общество охотников и рыболовов отсчитывает свою историю с 1921 года. По состоянию на 1 января 2020 года в рядах объединения состоит почти 75 тыс. членов, из них около 40 тыс. охотников. БООР - самый крупный арендатор охотничьих угодий в Беларуси. В его ведении находится около 11 млн га, или 65% площади всех охотничьих угодий страны. В состав объединения входят 6 областных и 107 районных организационных структур.-0-