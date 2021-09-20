Боровик: у ОДКБ нет цели огнем и пламенем насаждать свои интересы, в отличие от НАТО

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности нет цели огнем и пламенем насаждать свои интересы, их сотрудничество носит исключительно оборонительный характер. На это обратил внимание политолог Вадим Боровик в ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"У нас нет философии посредством огня и пламени насаждать свои интересы. Она у нас носит оборонительный характер, и уникальность этого военного блока в том, что он никогда не участвовал в вооруженных конфликтах", - сказал Вадим Боровик.

Политолог заметил, что поэтому и в информационном поле про ОДКБ слышно немного, зато про Североатлантический альянс пишут довольно часто. "Потому что НАТО проводит агрессивную политику: есть интересы, деньги, и они летят наводить "демократическими" методами порядок", - заявил он.-0-