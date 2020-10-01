Брестский блогер: у протестующих эфемерные цели, поэтому протесты будут угасать

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты в Беларуси будут угасать, потому что у их участников эфемерные цели. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказал брестский предприниматель, блогер Алексей Голиков, сообщает БЕЛТА.

Алексей Голиков начал набирать популярность как блогер, когда стал посещать протестные акции в своем городе, "чтобы понять, что происходит в обществе и с людьми". Свои ролики, как признается сам блогер, он снимает "в согласии с государственной идеологией и со здравым смыслом". Комментируя во время передачи сегодняшнюю ситуацию в Беларуси, Алексей Голиков выразил мнение, что протесты уже начинают угасать и продолжат это делать: к такому выводу он пришел, анализируя количество выходящих на улицы людей.

"В первую очередь, мне кажется, из протестов уходят люди, которые задействованы в экономике, которые трудятся, и более старшее поколение. Остаются единицы. Протесты рассосутся еще по той причине, что в них нет четко организованной структуры и системности, направленной на достижение какой-то цели. Есть эфемерная цель свалить главу государства, но алгоритмов по преодолению препятствий, которые им будут ставить общество, государство, силовой блок, нет", - считает блогер.

Он также упомянул брестских "аккумуляторщиков", которые выступают против строительства соответствующего завода под Брестом. По словам Алексея Голикова, многие из них уже отказываются протестовать, потому что эту ситуацию просто использовали в своей игре другие люди. Изначально они заявляли о поддержке протестующих, но свои обещания в итоге не выполнили.

"На мой взгляд, это еще один рычаг, которым можно подогревать определенную часть населения, аудитории, чтобы протестовать против действующей власти. Информация об этом заводе была размещена в СМИ гораздо ранее его строительства, но когда начались работы на площадке, была вброшена информация о том, что происходит что-то незаконное (через оппозиционных блогеров), и этот протест начали раскачивать", - поделился гость передачи своим видением той ситуации.

Во время интервью ведущий программы Марат Марков отметил, что в толпе у людей искажается восприятие действительности и, как говорят психологи, возникает эффект "группомыслия". Иными словами, граждане не слышат доводов разума и избегают открытого обсуждения возможных последствий, добавил руководитель телеканала. "Мне кажется, что, находясь в толпе, человек теряет чувство персональной ответственности. Он думает, что всю толпу невозможно каким-либо образом блокировать, ограничить, наказать. Но это наивное представление о жизни, тех процессах, технических средствах, которые есть у силового блока", - высказал свой взгляд на этот вопрос Алексей Голиков.

Подводя итог передачи, он выразил мнение, что белорусы в своем большинстве, особенно среднее и старшее поколения, знают цену мира, потому что "в крови еще жива та война и страдания народа". "Молодое поколение, которого меньшая часть, не ценит то, что есть, воспринимает и свободу, и добробыт просто как данность", - сказал блогер.-0-