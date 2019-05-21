БРПО и Российское движение школьников подписали соглашение о сотрудничестве

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация и Российское движение школьников подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Рабочая встреча с представителями общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации прошла в Республиканском доме молодежи в Минске. На ее полях было подписано соглашение о сотрудничестве между детскими организациями двух стран. Взаимодействие будет развиваться по таким направлениям, как поощрение здорового образа жизни, формирование гражданской ответственности, обеспечение поддержки детских инициатив, культурные обмены и многое другое", - рассказала Александра Гончарова.

Кроме того, сформирована дорожная карта будущих совместных проектов. В частности, стороны договорились о реализации двусторонней акции "Дни единых действий". "Всероссийские акции в формате Дней единых действий объединяют всех школьников, педагогов и родителей по всей стране, вовлекая их в процесс организации простых и понятных по механизму проведения событий. Это достигается за счет единовременных действий по единому сценарию", - отметила председатель ЦС БРПО.

Старт проекту планируется дать в следующем учебному году.-0-

Фото БРПО