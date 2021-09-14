БРПО приглашает школьников к участию в новых проектах

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация объявляет регистрацию для участия в новых проектах, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"По традиции новый учебный год пионерия Беларуси начинает со старта проектов для разных категорий школьников. Для эрудитов пионерского движения разработаны 2 пакета игры "Пионерский квиз". Интелллектуальные баталии пройдут для ребят двух возрастных категорий 9-10 и 10-13 лет по различным тематикам, начиная от ребусов и головоломок, заканчивая историей нашей страны. Невероятной популярностью среди пионеров и октябрят пользуются настольные игры. В связи с этим пионерская организация объявила конкурс на разработку настольных игр "Пионерская игра", который поможет создать копилку полезных развлечений для ребят всех возрастов", - рассказала Александра Гончарова.

Для неравнодушных школьников, которым близка тема волонтерства и добровольчества, подойдет проект "Тимуровцы.by". За год участники проекта пройдут обучение по различным волонтерским направлениям, что поможет им придумать уникальную программу ко Дню защиты детей (1 июня 2022 года) и создать незабываемый день для маленьких белорусов. "Для октябрят, которые увлечены историей и культурой, прекрасно подойдет республиканская квест-игра с QR-кодами "Полесские робинзоны", где на протяжении года маленьким исследователям предстоит изучение малой родины. Самым ожидаемым проектом года обещает стать II Республиканский фестиваль-конкурс "Огонек приглашает друзей!". Именно он объединит самых творческих пионеров страны. Танцы, песни, создание арт-объектов - все это обещает создать невероятную атмосферу фестиваля", - отметила председатель ЦС БРПО.

Помимо этого, продолжат обучение и будущие блогеры вместе с первым образовательным проектом БРПО ProMedia. В последующих двух модулях участников ожидает погружение в мир фото и видеоконтента, а также расширение знаний в сфере SMM. Чтобы стать участником одного из этих проектов, необходимо пройти регистрацию на сайте организации.-0-