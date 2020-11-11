БРПО приглашает школьников к участию в проекте "Паштоўка Вогніку"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация дала старт проекту "Паштоўка Вогніку", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта, руководитель научно-методического центра Центрального совета БРПО Александра Мазура.

"Проект пройдет в рамках акции "Чудеса на Рождество". Его инициаторами стали лидеры центральной детской палаты БРПО, - рассказала Александра Мазура. - Участникам проекта предстоит сделать поздравительные открытки. При изготовлении работ можно использовать любую технику, главное, чтобы на открытке красовался любимчик всех пионеров - рысенок Огонек".

Чтобы завоевать звание лучшего из лучших, необходимо пройти три отборочных этапа. "В финале конкурса 9 декабря победителей и призеров выберут ребята из детской палаты", - отметила координатор проекта.

Открытки победителей будут переданы учащимся Ганцевичской вспомогательной школы-интерната на традиционном рождественском благотворительном концерте.-0-