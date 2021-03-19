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19 марта 2021, 15:51

БРСМ 22 марта дает старт благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси"

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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 22 марта дает старт республиканской межконфессиональной благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"В Год народного единства наш совместный межконфессиональный проект носит название "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Он стартует в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в Минске. В республиканском старте примут участие волонтеры движения "Доброе сердце" Минской городской организации БРСМ. Они будут трудиться на благоустройстве парадного входа праздничного богослужения храма-памятника", - рассказала Александра Гончарова.

Дорожная карта реализации проекта предполагает три этапа: с 22 по 31 марта - республиканский старт в Минске и регионах страны, с 1 апреля по 15 сентября пройдут районные и областные мероприятия, финал акции запланирован на 21 сентября.

Территориальные организации БРСМ совместно с религиозными определили культовые объекты. Волонтерские отряды "Доброе сердце" проведут на этих объектах трудовые акции по благоустройству. "С 22 по 31 марта в рамках мероприятий межконфессиональной акции наши добровольцы планируют благоустроить более 80 объектов. К примеру, 25 марта ребята займутся благоустройством территорий Храма Воздвижения Креста Господня в Ляховичах, Храма Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Веремейки Чериковского района, Церкви Святых Петра и Павла в агрогородке Вензовец Дятловского района, храмов святителя Николая Чудотворца в городском поселке Брагин и агрогородке Грозово Копыльского района, Костел Божьего Милосердия в агрогородке Погоща Браславского района, Костела Святого Михаила Архангела в агрогородке Михалишки Островецкого района, памятника природы республиканского значения, родника "Ольховики" в агрогородке Дерковщина Глубокского района и других", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Волонтерское движение "Доброе сердце" является одним из ведущих направлений деятельности БРСМ и объединяет более 32 тыс. юношей и девушек различных возрастных категорий. Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" реализуется БРСМ с 2013 года с целью воспитания и развития у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа. С 2016 года стала межконфессиональной.

"В 2020 году волонтеры движения "Доброе сердце" приняли активное участие в межконфессиональной республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Сокровища Беларуси" и, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, благоустроили по всей стране 128 культовых объектов. Объектом заботы молодежи стали Пожежинский родник в Малоритском районе Брестской области, Свято-Георгиевский родник на Юрьевой горе в Витебске, источник Пресвятой Богородицы "Три ключа" в деревне Краснолучка Лепельского района, родник у Замковой горы в Новогрудке, источник Святого Пантелеймона в деревне Лоск Воложинского района, "Добрая криница" в деревне Ермаки Горецкого района", - дополнила Александра Гончарова.-0-

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