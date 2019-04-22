БРСМ дает старт интернет-конкурсу патриотических фотографий "Беларусь помнит"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает старт республиканскому интернет-конкурсу патриотических фотографий "Беларусь помнит", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун.

К участию в интернет-конкурсе приглашаются желающие (без ограничений по возрасту и социальному статусу). "Для этого необходимо до 22 июня направить на электронный адрес fotokonkurs.brsm@gmail.com работы с пометкой "Беларусь помнит" в одной или нескольких предложенных номинациях: "Праздники Победы" - фото с мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню Независимости Беларуси, "Лица Победы" - портрет ветерана Великой Отечественной войны, "Символы Победы" - фото с орденами, наградами, "Монументы Победы" - фото памятников, обелисков, братских могил, "Наследники Победы" - фото детей с портретом члена семьи - участника Великой Отечественной войны. В электронном письме необходимо указать: Ф.И.О., возраст, телефон, свой e-mail, место проживания, номинации, в которых представлены фото", - рассказал Олег Дикун.

К фотографиям предъявляются определенные требования: они предоставляются в электронном виде, их размер должен быть не менее 2,5 тыс. пикселей, допускается использование графических редакторов для подчеркивания авторского замысла, ретуши и других незначительных изменений. Не допускаются к участию в конкурсе фотоколлажи и фотомонтаж. "По итогам интернет-конкурса будут организованы фотовыставки, в том числе итоговая - "Беларусь помнит" с награждением победителей", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, планируется создание альбомов памяти "Беларусь помнит". "Такие альбомы с фотоснимками и историями о ветеранах Великой Отечественной войны, которые являются прадедами и дедами учащихся и педагогов учреждений общего среднего образования, при организационной поддержке БРСМ и БРПО планируется создать в каждой школе, гимназии, лицее и передать на хранение в их музеи", - добавил Олег Дикун.

Интернет-конкурс патриотических фотографий "Беларусь помнит" и проект "Альбом памяти "Беларусь помнит" являются составной частью многоступенчатого республиканского патриотического проекта БРСМ и БРПО "Беларусь помнит", главная задача которого - формирование системы патриотического воспитания молодежи на примерах героизма и мужества белорусского народа, конкретных личностей, родных и близких людей, проявленных на фронтах Великой Отечественной войны и во вражеском тылу, уважение к истории и традициям страны, сохранение преемственности поколений.-0-