БРСМ дает старт областным этапам конкурса "100 идей для Беларуси"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает старт областным турам республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "БРСМ" Олег Дикун.

"Завершились районные и зональные этапы конкурса "100 идей для Беларуси". Они проходили во всех регионах страны с ноября текущего года. В общей сложности состоялись 83 презентации авторских проектов как в формате выставок, так и экспертных слушаний. В этом году прошло рекордное количество зональных этапов конкурса - 65. Они объединяли одновременно по нескольку районов и проходили более масштабно, предоставляя авторам проектов возможность дополнительного общения друг с другом, обмена опытом", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, первым областной этап конкурса "100 идей для Беларуси" примет Могилевская область. "Торжественная церемония открытия Могилевского областного этапа состоится сегодня в государственном учреждении культуры "Исторический музей г.Кричева". 14 декабря эстафету конкурса принимают Брестская и Витебская области. В Бресте молодежные авторские проекты презентуют в Брестском научно-технологическом парке, а в Витебске инноваторов примет Витебский государственный медицинский университет. 28 декабря проведение Минского городского этапа молодежного проекта запланировано в столице на базе Городского технопарка. В январе областные презентации конкурса состоятся в Гомельской, Гродненской и Минской областях. Финальный этап восьмого сезона популярного молодежного проекта, который дал путевку в жизнь многим молодым талантливым ребятам, пройдет в феврале 2019 года", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун добавил, что с каждым годом уровень проектов, представленных на суд экспертов, повышается. "Среди наиболее ярких можно выделить авторский проект из Брестской области - "Разработка программной системы управления роботом по одеванию топперов". Это проект по автоматизации производственных процессов с помощью робототехники, что является новым направлением для Беларуси и имеет большие перспективы. Социально важный авторский проект из Гродненской области - "Теплые книги". Это тактильные книги для слабовидящих детей с использованием текстильного материала. Среди авторских проектов Гомельской области хочется отметить "Самоходный зерноуборочный комбайн GS4118K, работающий на компримированном природном газе". Научно-техническая новизна разработки - в применении инновационных решений компоновки и размещения газомоторного оборудования на раме молотилки зерноуборочного комбайна, обеспечивающее его работу без дозаправки в течение рабочего дня. К слову, этот проект в ноябре был презентован на российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе в Москве. И многие другие проекты", - подчеркнул он.

По итогам областных этапов будут отобраны лучшие инновационные идеи в различных сферах деятельности, готовые для дальнейшей практической реализации. Отобранные проекты будут представлять области в финале республиканского конкурса "100 идей для Беларуси".

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект ОО "БРСМ". Его главные задачи - мотивация и развитие молодежного изобретательства, рационализаторства, выявление и внедрение инновационных проектов и научно-технических разработок, оказание помощи в продвижении инновационных проектов и научно-технических разработок, поиск источников финансирования. К участию в конкурсе допускаются молодые люди либо коллектив авторов в возрасте от 14 до 31 года (молодые ученые до 35 лет). -0-