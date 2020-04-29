БРСМ дал старт интернет-челленджу фотографий "#Беларусьпомнит"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи ко Дню Великой Победы запускает интернет-челлендж фотографий "#Беларусьпомнит", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Союз молодежи приглашает всех желающих принять участие в интернет-челлендже фотографий "#Беларусьпомнит". Для этого необходимо разместить в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook фотографию члена семьи - участника Великой Отечественной войны и дополнить публикацию информацией о том, кто изображен на снимке (прадед, дед, отец и т.д.), в какой части служил во время Великой Отечественной войны, какие военные награды имеет. Под фото необходимо поставить хештеги #Беларусьпомнит, #ЦветыВеликойПобеды и передать эстафету памяти своим друзьям", - рассказала Наталья Столпинская.

Интернет-челлендж "#Беларусьпомнит" будет проходить с сегодняшнего дня по 9 мая включительно. "Мы уверены, что, как и в прошлом году, в этот челлендж памяти активно включатся и молодежь, и люди старшего поколения. Ведь в Беларуси нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Память о героях-защитниках живет в фотоснимках семейных альбомов и бережно передается из поколения в поколение. Белорусы помнят историю и сохранят правду о Победе для будущих поколений", - отметила завцентром.

Интернет-челлендж "#Беларусьпомнит" - составная часть республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка. Во время проекта с 29 апреля по 4 мая активисты БРСМ по всей стране под девизом "Беларусь помнит. Никто не забыт. Ничто не забыто" занимаются благоустройством памятников и обелисков. Кроме того, будут реализованы проекты "Беларусь помнит. Помним каждого", On Air марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" и другие. -0-