БРСМ даст старт проекту "Восстановление святынь. Родники Беларуси" 12 апреля

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи в деревне Пустынки Мстиславского района Могилевской области на территории Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря 12 апреля даст старт республиканскому межконфессиональному благотворительному проекту "Восстановление святынь. Родники Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

"В этот день волонтеры БРСМ "Доброе сердце" и бойцы студенческих отрядов займутся наведением порядка на Мстиславской земле. В центре внимания молодежной заботы - благоустройство Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря. Активисты БРСМ очистят от прошлогодней листвы, сухостоя и бурелома прилегающую к обители территорию, заложат на ней сад из 75 плодовых деревьев и установят скамейки", - сказал Роман Мамченко.

Большая работа предстоит и по обустройству одного из трех целебных источников монастыря - криницы, которую в народе называют Евфросиниевской. "Силами добровольцев союза молодежи планируется реконструировать лестницу с перилами, ведущую к роднику, и установить над ним навес, оборудовать каптажную камеру для удобства забора целебной воды паломниками", - отметил координатор волонтерского движения.

БРСМ с 2013 года реализует республиканскую межконфессиональную благотворительную акцию "Восстановление святынь Беларуси". За это время волонтеры благоустроили более 1,3 тыс. культовых объектов по всей Беларуси. В Год малой родины проект носит название "Восстановление святынь. Родники Беларуси" с акцентом на благоустройство святых источников, родников и криниц. Он направлен на воспитание и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа, а также привлечение внимания молодежи к сохранению родников и малых рек Беларуси. -0-