БРСМ: гомельская "Зимняя радуга" должна стать общереспубликанским проектом

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская "Зимняя радуга" должна стать общереспубликанским проектом. Об этом заявил журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукьянова, этот проект со своей историей помогает раскрыть творческий, спортивный, научный потенциал молодежи. "Власти региона чутко относятся к интересам молодежи, нет равнодушия к тому, в каком направлении развиваются молодые люди. И этот проект в том числе тому подтверждение. Гомельская "Зимняя радуга" должна стать общереспубликанским проектом. Мы внесем такую инициативу", - сказал он.

Зрелищной части "Зимней радуги" предшествовал открытый диалог. Чем продиктована необходимость республиканского референдума, как проходила работа над новым проектом Конституции - в дискуссии, к которой присоединилась делегация Республиканской студенческой коллегии, затронули широкий круг вопросов. "Несмотря на небольшой тайминг, открытый диалог был доверительным и острым. Участники увлеклись дискуссией, а представители власти и Конституционной комиссии, сенаторы ответили на волнующие молодежь вопросы", - отметил Александр Лукьянов.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук отметил, что с развитием технологий время словно ускоряется. "По себе чувствую, что оно проходит быстрее. Чтобы наша страна не отставала от технического прогресса, важно поддерживать ритм развития. И обновленная Конституция будет отвечать вызовам современности. Проведем референдум и поддержим разработанный проект. В процессе, когда он будет озвучен для всенародного обсуждения и, возможно, появятся еще какие-то дополнения. И этот документ станет определяющим на ближайшее будущее: как будет развиваться наша страна, как будем жить. И для молодежи - это Конституция их жизни, их будущего", - подчеркнул он.

Из конференц-зала действо переместилось на одну из крупнейших сцен региона. Номера первокурсников семи вузов объединила общая тема "Мы разные, но мы вместе". Форум посвящен Году народного единства. Будущие филологи, педагоги, технологи, энергетики, инженеры, медики зажигали всеми цветами яркого юмора и драйва.

Лучшая режиссерская программа, по мнению жюри, была у первоклассных ребят из БелГУТ. В номинации "Музыкальный серпантин" победили представители Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, "Танцевальный взрыв" устроили на сцене студенты ГГТУ имени. П.О.Сухого, "Артистизм без границ" проявили первокурсники Гомельского филиала "МИТСО", "Юмор-драйв" задали будущие врачи Гомельского медуниверситета, "Экстракт креатива" был замечен у команды ГГУ имени Ф.Скорины, в номинации "Дерзать! Искать! Творить!" победил Мозырский педагогический университет имени И.П.Шамякина. Самой спортивной названа команда ГГУ имени Ф.Скорины.

Отметили жюри и ярких звезд, блиставших на сцене в личном зачете. Так, лучшим актером признан студент БелГУТ Юрий Пархоменко, лучшая актриса - представительница Гомельского филиала "МИТСО" Екатерина Василенко, "Инструментальный драйв" задала команда ГГУ имени Ф.Скорины вместе с Романом Фоменком, номинация "Театральное искусство" - за Даниилом Лапицким из Мозырского педагогического университета имени И.П.Шамякина, "С песней по жизни" идут студентки Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Дарья Пинчук и Анастасия Козырева.

415 онлайн-голосов принесли победу команде Гомельского медуниверситета в номинации "Молодежь #ЗаДело".-0-