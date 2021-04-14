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14 апреля 2021, 14:44

БРСМ и БРПО дали старт республиканскому проекту "Письмо Герою Великой Победы"

Фото БРСМ
Фото БРСМ

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская пионерская республиканская организация объявили о старте патриотического проекта "Письмо Герою Великой Победы", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Владислав Дубицкий.

"Совместно с БРПО запустили сегодня на полях XIX Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи республиканский патриотический проект "Письмо Герою Великой Победы". Мы пригласили учащихся школ, гимназий и лицеев, профессионально-технического образования, студентов учреждений высшего образования, представителей общественных организаций и движений накануне Дня Победы и Дня Независимости написать письмо из настоящего в прошлое - на фронт своему родственнику, участнику Великой Отечественной войны. Затем сложить его в знаменитый треугольник и передать в первичную организацию БРСМ школы, вуза, предприятия либо организации", - рассказал Владислав Дубицкий.

Все письма-треугольники будут аккумулированы в районных, городских и областных комитетах, где на конкурсной основе пройдет отбор лучших творческих работ. "Лучшие творческие работы молодежи передадут в Центральный комитет БРСМ, а затем в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Отмечу, что "Письмо Герою Великой Победы" - составная часть большого республиканского проекта "Цветы Великой Победы", - добавил представитель ЦК БРСМ.

Сегодня на выставке на интерактивном стенде Белорусский республиканский союз молодежи презентовал одно из самых популярных направлений деятельности в молодежной среде - студотрядовское движение. Большой интерес у посетителей вызвал республиканский проект "Цветы Великой Победы", символом которого является красно-зеленая ленточка в сочетании с яблоневым цветом.-0-

Фото БРСМ

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