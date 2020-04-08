БРСМ и БРПО определили победителей первого сезона проекта "Клевые каникулы"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация подвели итоги и определили победителей первого сезона совместного онлайн-проекта для школьников "Клевые каникулы". Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Онлайн-проект для школьников "Клевые каникулы", организованный на площадках БРСМ и БРПО в социальной сети "ВКонтакте", продолжается. Во второй сезон #клевыхканикулах включились ребята, которым он уже успел полюбиться, а также новые участники. Мы подвели итоги первого сезона. В финал вышли около 300 школьников, которые за неделю выполнили все задания чек-листа. Определить победителей помогла программа рандомизатора и параллельная проверка выполненных пунктов", - рассказала Александра Гончарова.

Абсолютными победителями первой недели стали от БРПО - Вероника През из деревни Новая Мышь Брестской области и от БРСМ - Кристина Карстен из Могилева. "Хотим поздравить и лидеров специальных номинаций пионерской организации - Влада Белоуса из агрогородка Жемчужный Брестской области (номинация "Патимейкер"), Егора Лаздовского из Гродно (номинация "Меломан"), Алексея Сохана из Мостов Гродненской области (номинация "Настолки"), Елизавету Степанову из деревни Копище Минской области (номинация "Мойдодыр"), Дарью Станишевскую из деревни Городилово Минской области (номинация "Растениевод"), Викторию Пилиногу (номинация "МастерШеф") и Данилу Довыденко (номинация "Киноман") из Минска", - отметила координатор проекта.

"Клевые каникулы" - первый дистанционный проект, реализованный БРСМ и БРПО. "Отрадно, что мы получили обратную связь не только от участников, но от родителей и даже педагогов. Победители первого сезона и самые активные участники второго сезона онлайн-проекта "Клевые каникулы" будут отмечены подарками от БРСМ и БРПО", - дополнила Александра Гончарова.-0-