БРСМ и Лига молодежи Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и общественное молодежное движение "Лига молодежи Псковской области" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

"Сегодня в Пскове торжественно открылся форум "Мы помним!". Во время работы круглого стола "Международное сотрудничество в сфере патриотического воспитания" первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель совета Лиги молодежи Псковской области Константин Белов подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренность будет способствовать углублению интеграционных процессов в сфере молодежной политики Беларуси и России, развитию сотрудничества между общественными объединениями, разработке и реализации двусторонних программ и проектов для молодежи", - рассказала Олеся Сазанкова.

По ее словам, на полях форума прошла пресс-конференция с участием первых секретарей РСМ и БРСМ, представителем управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области. "Во время пресс-мероприятия Дмитрий Воронюк подчеркнул, что Псков стал центром молодежной интеграции двух стран, а участие белорусской молодежной делегации в масштабном проекте - отличная возможность обменяться лучшими практиками в области гражданско-патриотических инициатив и расширить межрегиональное взаимодействие, - отметила она. - Стратегической задачей, по мнению руководителей двух крупнейших молодежных организаций Союзного государства, должна стать перезагрузка Российско-Белорусского союза молодежи, что поможет откалибровать и систематизировать основные направления - унифицировать дорожные карты и подходы в части реализации международной молодежной политики Беларуси и России".

Форум "Мы помним!" продлится до 11 июня и станет уникальной коммуникационной площадкой. Его организатором выступило Псковское отделение общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области. "Участие белорусской молодежи в этом патриотическом проекте стало возможным благодаря партнерству Белорусского республиканского и Российского союзов молодежи. РСМ направил в наш адрес официальное приглашение, а мы сформировали делегацию, которая представляет на форуме белорусскую молодежь", - добавила официальный представитель ЦК БРСМ.-0-

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