БРСМ и НАН Беларуси начинают совместный интернет-проект "Наука-квиз"

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Национальной академией наук Беларуси дают старт республиканскому интернет-проекту "Наука-квиз", приуроченному ко Дню белорусской науки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"В преддверии профессионального праздника ученых и исследователей мы предлагаем молодежи в игровой форме пройти своеобразный путь, связанный с историей белорусской науки, а также разгадать занимательные научные головоломки. Интернет-проект "Наука-квиз" аккумулирует 20 вопросов разной сложности", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, проект будет реализован в период с 27 по 30 января на платформе образовательного онлайн-сервиса для создания кроссвордов и логических игр. "Поучаствовать в интеллектуальной игре можно используя любой имеющийся под рукой гаджет - ноутбук, смартфон и так далее. Ссылка для прохождения квиза размещена во всех центральных пабликах БРСМ в соцсетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook и мессенжере Telegram. Каждый желающий сможет зайти на платформу, пройти квиз и за лучшие показатели (количество правильных ответов) получить приз", - пояснила представитель ЦК БРСМ.

Наталья Столпинская подчеркнула, что при равном количестве баллов победитель будет определен по наименьшему времени прохождения квиза.-0-