БРСМ и НЦПИ подпишут соглашение о сотрудничестве

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ и Национальный центр правовой информации Беларуси подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщил второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров.

"Сегодня в Беларуси стартовала Неделя молодежи. Ее центральным событием станет открытый диалог "Молодежь Беларуси: реалии и перспективы", который пройдет на базе Национальной библиотеки 24 июня. Открытому диалогу предшествовало обсуждение вопросов реализации государственной молодежной политики на различных диалоговых площадках, в том числе на форумах "Беларусь - это мы!". Предложения собирались, обобщались, в том числе и для разработки проекта стратегии развития БРСМ на ближайшую перспективу", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, открытый диалог "Молодежь Беларуси: реалии и перспективы" пройдет офлайн и онлайн с участием регионов страны. "Молодежь выскажет свои предложения. Для участников открытого диалога территориальные организации БРСМ творчески презентуют семь ведущих направлений деятельности молодежной организации. Кроме того, в Национальной библиотеке будет обобщена и представлена в экспозиции выпускаемая за последние годы в Беларуси методическая литература о государственной молодежной политике. Экспозиция будет подготовлена библиотекой, Национальным институтом образования и непосредственно союзом молодежи. Участники открытого диалога смогут изучить и посмотреть, что разработано в стране по данной тематике для обмена опытом", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

На открытый диалог приглашены представители парламента, министерств и ведомств, занимающихся молодежной политикой, руководители структурных подразделений союза молодежи, все общественные организации патриотической направленности, с которыми союз молодежи подписал меморандум, победители и призеры проектов БРСМ, представители студенческих отрядов, молодежных отрядов охраны правопорядка. Будет организован буккроссинг, на котором также будет представлена тематическая литература, выпущенная как в Беларуси, так и за ее пределами, полученная в дар от партнеров за всю историю деятельности молодежной организации.

"Чтобы в дальнейшем услышанные идеи, мысли, предложения и инновации упорядочить, структурировать и придать им юридический статус, во время диалога БРСМ и Национальный центр правовой информации Беларуси подпишут соглашение о сотрудничестве", - добавил Александр Прохоров.-0-