БРСМ и Союз молодежи Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Союз молодежи Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Цель документа - установление и развитие взаимовыгодных контактов между молодежью Беларуси и Узбекистана. Меморандум предусматривает участие представителей двух стран в работе международных конференций, круглых столов, фестивалей, выставок, организацию визитов молодежных делегаций в исторические города Беларуси и Узбекистана, оказание взаимной поддержки в проведении мероприятий в области науки, образования, предпринимательства, занятости, туризма, информационных технологий, культуры и спорта.

"БРСМ и Союз молодежи Узбекистана с 2018 года установили партнерские отношения, которые основывается на принципах дружбы и взаимного уважения. Именно такой пример подают молодежным организациям главы наших государств, которые заложили и укрепляют надежный фундамент взаимоотношений Беларуси и Узбекистана. Наши прадеды вместе воевали в Великую Отечественную войну, узбекские семьи принимали детей со всего Советского Союза. И сегодня мы, молодежь, - потомки этих традиций - продолжаем за круглым столом вырабатывать стратегию сотрудничества, обсуждаем точки взаимодействия", - сказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

Он отметил, что конкретные проекты сотрудничества молодежных организаций двух стран в том числе будут обсуждаться во время Форума регионов Беларуси и Узбекистана, который будет организован в 2019 году. "В частности, переговоры планируют провести молодежные организации Минской и Андижанской областей", - уточнил первый секретарь ЦК БРСМ.

По словам первого заместителя председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана Алишера Садуллаева, подписанный меморандум позволит развивать молодежный туризм, осуществлять студенческие обмены, волонтерскую деятельность. "Мы хотели бы изучить и перенять у белорусов опыт в развитии IT-сферы, человеческого капитала. Кроме того, нам необходимо развивать и информационную составляющую двух стран, выстроить информационный мост между молодежью Узбекистана и Беларуси. Очень важно знать, как твои ровесники в другой стране делают полезные дела для страны, своей семьи, себя лично, решают молодежные проблемы", - отметил он.

"БРСМ - наш стратегический партнер, и наработанный союзом молодежи опыт у нас в Узбекистане весьма востребован. Мы уже обсудили ряд потенциальных проектов, которые могли бы быть полезны как белорусской стороне, так и нам. К примеру, с нашей стороны мы готовы поделиться наработками по лидерским программам и управлению большими молодежными коллективами", - добавил Алишер Садуллаев. По его мнению, не нужно пытаться охватить одновременно все возможные сферы сотрудничества. Пусть для начала будет несколько, но конкретных дел.

Визит делегации Союза молодежи Узбекистана проходит в соответствии с реализацией дорожной карты развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Как ожидается, представители узбекской делегации посетят также исторические и культурные объекты страны.-0-